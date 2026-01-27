Erste Schätzungen: NanoXplore präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NanoXplore wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,022 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,2 Millionen CAD – ein Minus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NanoXplore 33,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,061 CAD je Aktie, gegenüber -0,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 121,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 128,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

