NanoXplore Aktie
WKN DE: A2H5GV / ISIN: CA63010G1000
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NanoXplore präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NanoXplore wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,022 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,2 Millionen CAD – ein Minus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NanoXplore 33,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,061 CAD je Aktie, gegenüber -0,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 121,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 128,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
