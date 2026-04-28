Erste Schätzungen: NanoXplore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NanoXplore veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,013 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,0 Millionen CAD – ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NanoXplore 30,5 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,067 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 118,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 128,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at