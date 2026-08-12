Nari Technology Development Aktie
WKN: 913780 / ISIN: CNE000001G38
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Nari Technology Development verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nari Technology Development wird voraussichtlich am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,305 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nari Technology Development noch 0,280 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,35 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,04 Milliarden CNY aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,15 CNY je Aktie, gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 75,55 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 65,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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