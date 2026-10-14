Nari Technology Development Aktie
WKN: 913780 / ISIN: CNE000001G38
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nari Technology Development zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nari Technology Development wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,262 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 16,02 Milliarden CNY gegenüber 14,33 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,04 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 75,44 Milliarden CNY, gegenüber 65,93 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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