Erste Schätzungen: Nasdaq präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nasdaq präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 24,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,47 Milliarden USD gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 5,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at