Erste Schätzungen: Nasdaq stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nasdaq wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,915 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Nasdaq mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 32,69 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,93 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,40 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at