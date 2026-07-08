Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nasdaq wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,951 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nasdaq 0,780 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden USD gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,03 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 3,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,77 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at