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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nasdaq veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nasdaq stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,925 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nasdaq noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 34,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,37 Milliarden USD gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,91 USD im Vergleich zu 3,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,71 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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