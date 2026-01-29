Erste Schätzungen: Natco Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natco Pharma öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 45,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,90 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,75 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,09 INR, während im vorherigen Jahr noch 105,26 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,00 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,15 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at