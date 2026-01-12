National Bank a Aktie
WKN DE: A1J4XM / ISIN: US6337071046
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: National Bank A legt Quartalsergebnis vor
National Bank A lässt sich voraussichtlich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird National Bank A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,816 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll National Bank A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 107,5 Millionen USD im Vergleich zu 145,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 424,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 594,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Bank Holdings Corporation (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: National Bank A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: National Bank A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25