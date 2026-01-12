Erste Schätzungen: National Bank A legt Quartalsergebnis vor

National Bank A lässt sich voraussichtlich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird National Bank A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,816 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll National Bank A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 107,5 Millionen USD im Vergleich zu 145,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 424,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 594,4 Millionen USD.

