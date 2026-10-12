National Bank a Aktie

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WKN DE: A1J4XM / ISIN: US6337071046

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: National Bank A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Bank A wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,815 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,88 Prozent auf 136,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte National Bank A noch 151,1 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 534,7 Millionen USD, gegenüber 586,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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