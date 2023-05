Erste Schätzungen: National Bank of Canada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Bank of Canada äußert sich voraussichtlich am 31.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,41 CAD je Aktie gegenüber 2,55 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,65 Milliarden CAD gegenüber 2,49 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,86 CAD je Aktie, gegenüber 9,61 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 10,83 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 9,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

