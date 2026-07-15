Erste Schätzungen: National Bank of Greece legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Greece stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,348 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte National Bank of Greece ein EPS von 0,340 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll National Bank of Greece nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 701,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 828,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 2,86 Milliarden EUR, gegenüber 3,30 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at