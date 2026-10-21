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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: National Bank of Greece legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Greece wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,360 EUR aus. Im letzten Jahr hatte National Bank of Greece einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 731,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 775,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR, gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 2,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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