Erste Schätzungen: National Bank of Greece öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Bank of Greece äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass National Bank of Greece im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,325 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 19,11 Prozent auf 682,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 EUR, gegenüber 1,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 2,83 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at