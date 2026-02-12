Erste Schätzungen: National Bank of Greece stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Bank of Greece öffnet voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,328 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 680,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 23,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 895,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR, gegenüber 1,27 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,73 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,67 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at