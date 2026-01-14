Erste Schätzungen: National Fuel Gas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Fuel Gas wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte National Fuel Gas noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 25,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 650,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,68 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,58 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at