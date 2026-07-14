Erste Schätzungen: National Fuel Gas präsentiert Quartalsergebnisse

National Fuel Gas wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD. Das entspräche einer Verringerung von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,64 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,38 Prozent auf 563,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte National Fuel Gas noch 529,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at