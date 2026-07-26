Erste Schätzungen: National Health Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Health Investors lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,843 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 21,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei National Health Investors für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 72,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD im Vergleich zu 3,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 283,9 Millionen USD, gegenüber 378,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at