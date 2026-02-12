Erste Schätzungen: National Health Investors legt Quartalsergebnis vor

National Health Investors präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,790 USD je Aktie gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 86,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 69,0 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,01 USD je Aktie, gegenüber 3,13 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 269,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 338,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

