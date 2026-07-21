National Healthcare Propertie a Aktie
WKN DE: A424Z2 / ISIN: US42226B5012
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: National Healthcare Properties A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Healthcare Properties A stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 89,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 356,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 339,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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