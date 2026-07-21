National Healthcare Properties Aktie
WKN DE: A40P1T / ISIN: US42226B4023
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: National Healthcare Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
National Healthcare Properties wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,115 USD. Das entspräche einem Gewinn von 68,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,360 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 89,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,295 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 356,3 Millionen USD, gegenüber 339,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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