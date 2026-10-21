Erste Schätzungen: National Healthcare Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Healthcare Properties wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 USD aus. Im letzten Jahr hatte National Healthcare Properties einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 94,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,560 USD aus. Im Vorjahr waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 361,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 339,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at