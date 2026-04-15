National Retail Properties Aktie
WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: National Retail Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
National Retail Properties gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,512 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll National Retail Properties nach den Prognosen von 11 Analysten 237,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 230,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 968,1 Millionen USD, gegenüber 926,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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