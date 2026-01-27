Erste Schätzungen: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Retail Properties stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,492 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,38 Prozent verringert. Damals waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,15 Prozent auf 231,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte National Retail Properties noch 218,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 2,15 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 914,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 869,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at