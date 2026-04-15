Erste Schätzungen: National Securities Depository präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Securities Depository wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte National Securities Depository 4,17 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,59 Milliarden INR gegenüber 3,94 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,93 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,23 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 17,16 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,36 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,16 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at