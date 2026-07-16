National Securities Depository Aktie
WKN DE: A41LDX / ISIN: INE301O01023
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: National Securities Depository zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
National Securities Depository wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,70 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,48 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 26,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,40 Milliarden INR gegenüber 3,47 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,94 INR, gegenüber 18,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 17,03 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,60 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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