National Silicon Industry Group a Aktie
WKN DE: A2QJL4 / ISIN: CNE1000040F5
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: National Silicon Industry Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Silicon Industry Group A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass National Silicon Industry Group A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 48,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,33 Milliarden CNY gegenüber 895,8 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,240 CNY im Vergleich zu -0,540 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,12 Milliarden CNY, gegenüber 3,72 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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