Erste Schätzungen: NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) lädt voraussichtlich am 29.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,058 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,051 GBP je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) nach den Prognosen von 2 Analysten 2,72 Milliarden GBP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,66 Milliarden GBP umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,211 GBP im Vergleich zu 0,253 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 11,28 Milliarden GBP, gegenüber 10,51 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at