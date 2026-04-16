Erste Schätzungen: NatWest Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NatWest Group wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,170 GBP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NatWest Group noch 0,150 GBP je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll NatWest Group nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 4,32 Milliarden GBP umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 42,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,46 Milliarden GBP umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,717 GBP, gegenüber 0,680 GBP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 17,92 Milliarden GBP im Vergleich zu 30,28 Milliarden GBP im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at