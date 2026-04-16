NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070
|
16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NatWest Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NatWest Group lässt sich voraussichtlich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NatWest Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,458 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NatWest Group 0,390 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,78 Milliarden USD aus – eine Minderung von 38,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NatWest Group einen Umsatz von 9,39 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 24,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 39,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: NatWest Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: NatWest Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: NatWest Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: NatWest Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|NatWest Group PLC (spons. ADRs)
|16,71
|-1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.