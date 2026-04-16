Erste Schätzungen: NatWest Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NatWest Group lässt sich voraussichtlich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NatWest Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,458 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NatWest Group 0,390 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,78 Milliarden USD aus – eine Minderung von 38,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NatWest Group einen Umsatz von 9,39 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 24,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 39,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at