Erste Schätzungen: NatWest Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NatWest Group lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,172 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,46 Milliarden GBP. Dementsprechend gehen die Experten bei NatWest Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,38 Milliarden GBP aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,731 GBP im Vergleich zu 0,680 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 18,03 Milliarden GBP, gegenüber 30,28 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at