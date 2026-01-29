Erste Schätzungen: NatWest Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NatWest Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,137 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 43,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,20 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,49 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 GBP, gegenüber 0,540 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 16,45 Milliarden GBP geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 29,33 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at