NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NatWest Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NatWest Group wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass NatWest Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,461 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,09 Prozent auf 5,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD im Vergleich zu 1,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 24,15 Milliarden USD, gegenüber 39,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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