NatWest Group Aktie

WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NatWest Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NatWest Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,367 USD aus. Im letzten Jahr hatte NatWest Group einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NatWest Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,63 Milliarden USD im Vergleich zu 9,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 21,98 Milliarden USD, gegenüber 37,48 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)

Analysen zu NatWest Group PLC (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

NatWest Group PLC (spons. ADRs) 18,32 0,60% NatWest Group PLC (spons. ADRs)

