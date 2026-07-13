Erste Schätzungen: Nautilus Biotechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nautilus Biotechnology veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,135 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,515 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,470 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at