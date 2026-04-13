Erste Schätzungen: Nautilus Biotechnology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nautilus Biotechnology lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nautilus Biotechnology die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,550 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at