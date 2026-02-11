Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nautilus Biotechnology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nautilus Biotechnology wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nautilus Biotechnology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,525 USD je Aktie, gegenüber -0,560 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
