Erste Schätzungen: Navamedic AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Navamedic AS äußert sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Navamedic AS noch -1,120 NOK je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 24,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 163,7 Millionen NOK gegenüber 131,2 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,630 NOK im Vergleich zu -0,310 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 572,0 Millionen NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 531,4 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at