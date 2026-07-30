Navamedic ASAShs Aktie
WKN DE: A0JKUU / ISIN: NO0010205966
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Navamedic AS legt Quartalsergebnis vor
Navamedic AS stellt voraussichtlich am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,030 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 NOK je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 146,0 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,3 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,055 NOK je Aktie, gegenüber -0,980 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 587,9 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 565,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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