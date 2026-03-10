Erste Schätzungen: Navan A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Navan A wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,125 USD. Das entspräche einem Gewinn von 34,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 162,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,207 USD, gegenüber -1,330 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 686,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 536,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at