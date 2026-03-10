Nava a Aktie

WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Navan A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Navan A wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,125 USD. Das entspräche einem Gewinn von 34,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 162,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,207 USD, gegenüber -1,330 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 686,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 536,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Navan Inc Registered Shs -A-

Navan Inc Registered Shs -A- 8,06 -4,73%

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

