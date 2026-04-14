Navient Aktie
WKN DE: A11132 / ISIN: US63938C1080
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Navient stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Navient wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,152 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 82,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 828,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 141,6 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,687 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 595,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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