Erste Schätzungen: Navient vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Navient wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,199 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Navient 0,130 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 82,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 806,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 142,9 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,714 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,810 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 595,7 Millionen USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at