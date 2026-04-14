Navin Fluorine International Aktie
WKN DE: A2DUY1 / ISIN: INE048G01026
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Navin Fluorine International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Navin Fluorine International wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 19,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,01 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,48 Milliarden INR aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 127,60 INR, gegenüber 58,20 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 32,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 23,34 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navin Fluorine International Ltd Registered Shs
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Navin Fluorine International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Navin Fluorine International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Navin Fluorine International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Navin Fluorine International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Navin Fluorine International Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Navin Fluorine International Ltd Registered Shs
|6 245,00
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.