Navin Fluorine International Aktie

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WKN DE: A2DUY1 / ISIN: INE048G01026

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Navin Fluorine International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Navin Fluorine International wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 19,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,01 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,48 Milliarden INR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 127,60 INR, gegenüber 58,20 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 32,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 23,34 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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