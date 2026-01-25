Navin Fluorine International Aktie

Navin Fluorine International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUY1 / ISIN: INE048G01026

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Navin Fluorine International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Navin Fluorine International lässt sich voraussichtlich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Navin Fluorine International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 29,26 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Navin Fluorine International 16,86 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,86 Prozent auf 7,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Navin Fluorine International noch 6,06 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 111,16 INR, gegenüber 58,20 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 31,35 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 23,34 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

