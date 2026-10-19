Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Navitas Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Navitas Semiconductor wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,037 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 33,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Navitas Semiconductor einen Umsatz von 10,1 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 USD, gegenüber -0,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 47,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,9 Millionen USD generiert wurden.

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