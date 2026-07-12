Erste Schätzungen: Navitas Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navitas Semiconductor öffnet voraussichtlich am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,043 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 31,19 Prozent auf 10,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Navitas Semiconductor noch 14,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 42,4 Millionen USD, gegenüber 45,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at