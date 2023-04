Erste Schätzungen: NavSight A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NavSight A präsentiert in der voraussichtlich am 10.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,121 USD. Das entspräche einem Verlust von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NavSight A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,381 USD im Vergleich zu -0,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 106,3 Millionen USD, gegenüber 80,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at