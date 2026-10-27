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WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nayax stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nayax wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nayax ein EPS von 0,320 ILS je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 134,4 Millionen USD für Nayax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 350,6 Millionen ILS erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,432 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,31 ILS je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 519,2 Millionen USD, gegenüber 1,38 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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