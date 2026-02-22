Nayax Aktie
WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166
|
22.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nayax verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nayax präsentiert in der voraussichtlich am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,259 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 ILS je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 120,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 329,3 Millionen ILS erzielt wurde.
6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,828 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,580 ILS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 401,3 Millionen USD, gegenüber 1,16 Milliarden ILS im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
